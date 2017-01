Capitano ma non solo, Mauro Icardi è diventato un vero e proprio leader tecnico e carismatico in campo per l'Inter. Il numero 9 nerazzurro è stato decisivo anche ieri nella vittoria contro il Chievo: il gol del pareggio, l'assist per il vantaggio a Perisic e una prova maiuscola sotto tutti i punti di vista.



COME IBRA E VIERI - A parlare per lui non ci sono solo le opinioni degli osservatori, ma i numeri che certificano la sua costanza: con il gol di ieri Icardi ha toccato quota 15 gol in serie A, terzo campionato consecutivo nel quale raggiunge questo bottino di reti. Record notevole che lo avvicina a due figure di spicco in nerazzurro: solo Zlatan Ibrahimovic e Christian Vieri prima di Maurito erano riusciti in questa impresa con la maglia dell'Inter.



MEGLIO DI MILITO - C'è di più, perché Icardi ieri ha battuto anche un altro mostro sacro nerazzurro come Diego Milito, eroe del Triplete 2010: Mauro ha realizzato 62 gol in 111 partite di serie A con la maglia dell'Inter, 17 partite in meno di quelle che sono servite a Milito per raggiungere la stessa cifra (128). Numeri mostruosi, per un giocatore che il prossimo mese compirà 'solo' 24 anni: Icardi macina record e continua a riscrivere la storia dell'Inter.



Twitter: @Albri_Fede90