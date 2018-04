Inter, se non segna Icardi sono guai. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera, che spiega come i gol dell'attaccante argentino siano necessari alla causa nerazzurra, anche data la scarsa vena realizzativa dei suoi compagni.



”L’inter porta un numero esiguo di giocatori in area, perché attacca sulle fasce e ha poca qualità tecnica al centro. Icardi è una belva negli ultimi 16 metri e non è un caso se 24 gol su 24 li ha realizzati in area. Ma dove sono gli altri? I grandi assenti sono i centrocampisti. Il contributo alla causa è esiguo: appena 6 reti, le stesse della difesa. Gagliardini, Candreva e Rafinha non hanno mai fatto gol, Borja Valero solo uno, Vecino due, Brozovic è il «goleador» del reparto con 3. Tutti battuti dai 4 centri del difensore Skriniar. Le ultime due partite senza reti (lo 0-0 contro il Milan e l’1-0 subito domenica a Torino) confermano: se si inceppa Icardi, l’inter non vince. Appena sei successi quando l’attaccante argentino non è riuscito a far centro“.