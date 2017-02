Il capitano dell'Inter, Mauro Icardi, ha parlato ad Inter Channel in occasione dell'evento anteprima 'The Great Wall', a cui ha partecipato tutta la squadra. Ecco le sue parole, che elogiano la nuova proprietà: "Quand'ero piccolo mi hanno parlato della Cina in qualche lezione, ma coi nuovi proprietari stiamo imparando tante cose nuove. Questo è un piacere per noi, perché siamo una grande famiglia".