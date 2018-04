Intervenuto ai microfoni di Premium prima del match contro l'Atalanta, Mauro Icardi spiega come questo attuale sia un momento decisivo per l'Inter



“Mancano tante partite e se molliamo adesso non raggiungiamo il nostro obiettivo. Un paradosso non aver preso i tre punti proprio quando abbiamo iniziato a giocare bene? Si, ma anche sfortuna: al derby ho sbagliato io, a Torino abbiamo subito quel gol in modo sfortunato. Ma siamo consapevoli che le cose sono cambiate“.