Se per Icardi c'è ancora qualche piccola speranza di convincere Sampaoli a portarlo in Russia, passa dalla partita di domani sera contro la Juventus. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il bomber argentino abbia la possibilità di mettersi in mostra nel grande classico.



“Pochissime, quasi invisibili le «macchie» stagionali di Mauro Icardi, che sulla coscienza ha di fatto solo il derby di ritorno, con due errori clamorosi a zero metri da Donnarumma. Per il resto, il 25enne killer di Rosario è obiettivamente inattaccabile: 26 gol in 30 gare di campionato! Eppure Maurito sente di giocarsi quasi tutta la stagione in questo Inter-Juve, l’ultimo grande palcoscenico stagionale per tornare a eccitare il popolo argentino e allo stesso tempo «ispirare» il c.t. Jorge Sampaoli in vista delle convocazioni mondiali. Senza la vetrina europea, la differenza la puoi fare unicamente nelle «classicissime», sfide che entrano nelle case dell’intero pianeta. Come il derby d’Italia appunto. E l’eventuale scalpo della Juve potrebbe allora rendere perfetta la stagione di Maurito: sprint Champions vincente e pass russo in tasca”.