Qualche mese fa l’Inter e Pastorello hanno iniziato i discorsi, ma dandosi appuntamento al termine della stagione, quando si deciderà qualcosa in merito all’estensione di un ulteriore anno al contratto che attualmente lega Antonio Candreva ai nerazzurri fino al 2020. Tutto potrebbe ancora accadere, anche perché l’esterno azzurro potrebbe rientrare in quell’idea di mini rivoluzione che la società di corso Vittorio Emanuele ha in testa. Per lui - almeno al momento - non ci sono offerte concrete, ma dovesse risvegliarsi l’interesse di qualche club europeo, i nerazzurri valuteranno la cessione del classe ’87.



PARABOLA DISCENDENTE - Dopo l’exploit della stagione 2015-2016, dove con la maglia della Lazio mise a segno 10 gol in campionato e 12 totali in stagione, l’esterno non ha saputo ripetersi in nerazzurro, dove l’anno scorso ha raggiunto le 6 reti mentre quest’anno si trova ancorato a quota zero. In conferenza stampa prima della gara contro il Napoli, Spalletti si era detto soddisfatto dell’apporto di Candreva, se non per i gol, per la quantità di km percorsi e per lo spirito di sacrificio messo a disposizione della squadra. Ma è lecito immaginare che da Candreva l’Inter si aspettasse qualcosa di più.



AFFARI IN CORSO - Ogni discorso è stato rinviato a fine stagione, quando la società di corso Vittorio Emanuele avrà a propria disposizione tutti gli strumenti necessari per valutare il da farsi. Con Pastorello (agente di Candreva) è anche in piedi la trattativa che potrebbe portare Asamoah dalla Juventus all’Inter a costo zero. Un patto, che se dovesse essere suggellato, potrebbe pesare sul piatto della bilancia, favorendo in qualche modo la trattativa di rinnovo con Candreva, che al momento desta qualche dubbio.