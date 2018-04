Il problema dell'Inter è ampiamente riconoscibile. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera, che spiega come i nerazzurri debbano risolvere la questione reti, dato che segnato quasi esclusivamente Icardi e Perisic.



“Non c’è bisogno di essere patiti di statistiche per capire da dove nasce il problema gol dell’inter: segnano soltanto Icardi e Perisic, gli altri contribuiscono in minima parte. Più volte Spalletti ha richiamato i centrocampisti, spronandoli a entrare in area per tentare la conclusione, il tecnico però non è ancora riuscito a correggere una tendenza che, se non invertita, rischia di allontanare l’obiettivo Champions”.