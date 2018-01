Yuto Nagatomo'nun transferi konusunda futbolcu ve kulubü Inter ile resmi görüşmelere başlandı.https://t.co/CdSoheaXdM pic.twitter.com/uuBo6LmFPY — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 31 gennaio 2018

今日でインテル丸7年。

2011年1月31日にインテルからオファーがあり、電撃移籍したのを思い出す。

感謝の想いで胸がいっぱいです。

ありがとう。 — Yuto Nagatomo | 長友佑都 (@YutoNagatomo5) 31 gennaio 2018

Yutoè pronto a salutare Inter dopo 7 anni esatti dal suo arrivo. Il terzino giapponese è pronto per la sua nuova avventura col, dove andrà alla ricerca di minuti e spazio in ottica Mondiale. Questo il messaggio d'addio del 55 nerazzurro: "Proprio oggi sono sette anni precisi di Inter per me. Ricordo il blitz del 31 gennaio 2011 e l'arrivo a Milano. Il mio cuore è pieno di gratitudine. Grazie"..Che in comunicato ufficiale ha confermato il tutto.