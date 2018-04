Icardi è l'attaccante più decisivo della Serie A. È quanto scrive il Corriere dello Sport, che analizza i dati dei bomber del campionato.



“Mauro Icardi vuole confermarsi l’attaccante della Serie A più decisivo per la propria squadra. Dopo due partite nelle quali lui e l’Inter sono rimasti a secco di gol, il numero 9 nerazzurro punta a confermare una statistica che ha portato in alto sia lui nella classifica dei cannonieri sia Spalletti in classifica: il ragazzo di Rosario in campionato ha realizzato ventiquattro delle cinquanta reti nerazzurre e ha inciso per il 48% del fatturato offensivo dell’Inter. Inutile dire che in A nessuno è così decisivo: per trovare qualcuno che si avvicini bisogna scorrere la speciale graduatoria europea verso il basso fino al 15º posto dove c’è Ciro Immobile che a livello realizzativo ha fatto meglio di Maurito (27 centri), ma siccome la Lazio con i suoi 75 gol è stata molto più prolifica, la percentuale di reti dell’attuale capocannoniere del torneo in rapporto a quelle della squadra è “solo” del 36%. La stessa di Quagliarella che nella Samp ha firmato 16 gol sui 51 complessivi”.