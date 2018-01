Secondo la Gazzetta dello Sport, in questi giorni arriveranno a Milano gli agenti di Lautaro Martinez, il 20enne attaccante argentino del Racing Club de Avellaneda entrato concretamente nel mirino dell'Inter. I nerazzurri, come già scritto ieri, vogliono anticipare il Real Madrid e sono pronti a blindare il ragazzo, provando addirittura a portarlo subito a Milano attraverso un ricco prestito biennale con diritto di riscatto: più probabile, va detto, trovare una quadra per la prossima stagione. In corso Vittorio Emanuele possono giocare due carte piuttosto importanti, ovvero il "totem" argentino Javier Zanetti (vicepresidente dell'Inter) e il grande ex Diego Milito, oggi segretario tecnico del Racing.