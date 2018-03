Luciano Spalletti ha compiuto ieri 59 anni. Un traguardo celebrato al minimo sindacale, complice la tragedia che ha sconvolto il mondo del calcio, la morte di Davide Astori che l'allenatore e alcuni dei ragazzi della sua Inter conoscevano bene. Uno Spalletti che oggi parteciperà ai funerali del centrale ma che poi tornerà subito alla Pinetina per continuare il percorso di avvicinamento alla fondamentale sfida contro il Napoli di domenica sera.



LA CHAMPIONS E UN DOPPIO OBIETTIVO - Sì perchè con il derby rinviato a data da destinarsi e la vittoria della Roma sul Napoli nella serata di sabato, la gara contro gli uomini di Maurizio Sarri diventa fondamentale in chiave Champions League. L'Inter non può permettersi di perdere e con una squadra rigenerata dal forzato riposo fallire l'appuntamento non è contemplato. Anche perchè la qualificazione alla prossima Champions League è un obiettivo che l'Inter non può fallire e che per lo stesso Spalletti rappresenta un doppio obiettivo personale.



RINNOVO A FINE ANNO? - Il primo è ovviamente sportivo che permetterebbe al suo progetto tecnico di rilanciarsi anche attraverso un mercato importante (e il ds Piero Ausilio è già fortemente al lavoro come testimoniano le operazioni de Vrij, Lautaro Martinez e Asamoah). Il secondo, secondo Tuttosport, è strettamente personale perchè in caso di accesso in Champions Spalletti ridiscuterà con l'Inter il proprio contratto prolungandolo oltre l'attuale scadenza al 30 giugno 2019. Per una centralità sempre più importante nel mondo nerazzurro.