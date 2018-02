Questione di curriculum, e quello di Icardi, Perisic e Candreva parla molto chiaro: sono uomini derby. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come Spalletti si affiderà proprio a loro per provare a risorgere nella stracittadina milanese.



“Uomini da derby. Icardi, Perisic e Candreva lo sono senza margine di discussione. Lo dimostra il loro curriculum nelle stracittadine milanesi. Tanto per cominciare sono quelli che hanno segnato le 7 reti nerazzurre nelle ultime 3 sfide con il Milan di campionato. Il top è Maurito, a quota 4, segue l'ex-laziale, 2 centri nello scorso torneo, e quindi il croato, che sigillò il 2-2 nella gara di debutto in panchina di Pioli. In aggiunta, non possono essere trascurati nemmeno gli assist. In tal caso è Perisic l'uomo in vetrina, con 2 passaggi vincenti, seguito dall'unico confezionato da Candreva. A beneficiarne è sempre stato Icardi, implacabile nello sfruttare i servizi dei compagni. Insomma, Spalletti si affiderà soprattutto a loro per mettere sotto il Milan domenica sera. Del resto, se quel trio gira a dovere, molti, se non tutti, i problemi della squadra nerazzurra trovano soluzioni. Se, invece, battono in testa, allora le difficoltà prendono il sopravvento”.