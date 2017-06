Passano gli anni ma certi amori non tramontano. Lucas Moura torna ad essere un obiettivo concreto dell'Inter, dopo gli innumerevoli viaggi di Marco Branca in Brasile. All'epoca fu Leonardo a spuntarla, ma oggi i nerazzurri ci riprovano.



L'INCONTRO - Piero Ausilio e Walter Sabatini sono stati questo pomeriggio a colloquio con Henrique, ds del club francese, che ha aperto alla trattativa. L'attaccante brasiliano è in uscita e si può iniziare a parlarne, con il PSG che chiede circa 40 milioni, e la società di corso Virttorio Emanuele che conta di chiudere a meno. L'ex San Paolo non è troppo amato dalla tifoseria parigina, anzi, nell'ultima stagione ha deluso le aspettative del club di appartenenza. Fattori che spingono Lucas Moura sempre più lontano dalla Tour Eiffel, con l'Inter pronto ad accoglierlo.



IL SI DI SPALLETTI - Il nome di Lucas Moura è tra quelli usciti dall'ultimo summit di mercato tra Ausilio, Sabatini e Spalletti, con il tecnico toscano che ha dato il proprio via libera alla trattativa, mentre avrebbe, almeno per il momento, congelato, quelle relative a Federico Bernardeschi e Domenico Berardi.