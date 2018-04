Inter-Juventus, in programma domani sera alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza, sarà trasmessa da oltre 40 broadcasters in più di 190 paesi. In totale gli operatori dell’informazione accreditati sono più di 400, oltre 250 i giornalisti in tribuna stampa, più di 50 i media stranieri, mentre i fotografi a bordo campo supereranno le 60 unità.