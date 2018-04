Alla vigilia della super sfida tra Inter e Juventus, il doppio ex Fabian Carini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoJuve: "Senza dubbio il campionato italiano è il più duro d'Europa, perchè c'è grande competitività e i club presenti sono di grande tradizione. La Juventus aveva un vantaggio di 6 punti di vantaggio rispetto al Napoli, ma gli azzurri nelle ultime stagioni hanno fatto un bellissimo lavoro e si sono avvicinati tantissimo. I bianconeri hanno avuto problemi nelle ultime due sfide, ma il destino di questo torneo è ancora nelle loro mani e spero che alla fine possano trionfare".



SULLO SCAMBIO CON CANNAVARO - "Nel 2004 ero in prestito allo Standard Liegi quando il mio agente mi disse che c'era la possibilità di poter giocare per l'Inter. Risposi di sì perchè avevo finalmente l'opportunità di poter tornare in Italia, ma ho scoperto in seguito che era in realtà uno scambio con Cannavaro. Per me era semplicemente un'operazione con i nerazzurri e niente di più".



SUL 5 MAGGIO 2002 - "Era l'ultima partita di campionato e dovevamo andare ad Udine per vincere, ma la nostra eventuale vittoria era legata al match dell'Olimpico tra Lazio e Inter. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro che era quello di vincere, solo a fine partita abbiamo scoperto che i nerazzurri stavano perdendo. La nostra è stata una gioia indescrivibile perchè significava raggiungere il nostro scopo, ci ha fatto sentire tutti molto orgogliosi del nostro mestiere".