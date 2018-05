A quasi 72 ore dalla partita di San Siro, Inter-Juventus continua a far discutere, soprattutto per gli errori dell'arbitro, Daniele Orsato. Decisioni che non sono piaciute ai nerazzurri, che ieri attraverso l'amministratore delegato Antonello hanno fatto sentire la propria voce, e su cui spunta oggi un interessante retroscena, che riguarda in particolare la mancata seconda ammonizione (e la conseguente espulsione) a Miralem Pjanic, per un intervento maldestro su Rafinha durante il secondo tempo.



IL RETROSCENA - Secondo il Corriere dello Sport, dopo aver rivisto l'azione nella loro saletta Valeri e Giallatini (rispettivamente, Var e Avar) hanno comunicato prontamente all'arbitro che l'entrata del bosniaco non era da rosso diretto (uno dei casi per cui è prevista la review). Nessun pronunciamento sull'eventuale secondo giallo, visto che da regolamento non è permesso, ma una chiara indicazione di come quell'entrata fosse da punire con qualcosa in più che il semplice fallo, che Orsato però non ha saputo cogliere.