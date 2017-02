Verratti, il grande sogno. ​Inter e Juventus hanno lo stesso obiettivo, ancora una volta. Nonostante le parole del diretto interessato, che al termine della sfida vinta contro il Barcellona ha escluso una partenza al termine della stagione, il suo agente, Donato Di Campli, ha ammesso candidamente che la Ligue 1 'gli sta un po' stretta'. Ecco perchè non sono esclusi costosi colpi di scena in estate. Le due proprietà - si legge su Libero - non sembrano spaventarsi di fronte alle cifre dell'eventuale affare, soprattutto della valutazione che fa il Paris Saint-Germain, 80 milioni di euro.



CHE STIPENDIO! - Non è un problema per un giocatore del suo calibro nemmeno l'ingaggio, che arriva a 8,6 milioni di euro. Inter e Juventus confermano il ritorno dell'interesse nei giocatori italiani. Verratti è l'esempio perfetto per capire i motivi: i talenti nostrani sono meglio della maggior parte degli André Gomes di turno.