La Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Inter-Juve e spiega come la gara di sabato sera sarà decisiva per entrambi i club, in corsa per i propri obiettivi.



“Effetto San Siro che di fatto ha tenuto finora a galla un’Inter che non potrà più fare calcoli in vista della volata Champions, obiettivo minimo fissato da Suning la scorsa estate. Restare fuori dall’Europa che conta sarebbe un disastro sportivo, e creerebbe non pochi problemi anche dal punto di vista economico. Ma di passi falsi non se ne può più permettere nemmeno la Juve che a sua volta vivrebbe come un vero e proprio fallimento l’eventuale sorpasso-scudetto del Napoli. Insomma, contenuti «pesanti» al Meazza, clima d’altri tempi, rivalità amplificata fra due club che non si sono mai veramente amati, dentro e fuori dal campo”.