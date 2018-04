L'attaccante dell'Inter, Yann Karamoh, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla tv ufficiale del club nerazzurro: "Abbiamo avuto tantissime occasioni e per questo siamo frustrati. Ci è mancata la finalizzazione. A livello personale sono soddisfatto, ho provato ad aiutare la squadra e quello che conta, purtroppo, è il risultato di tutti che oggi non ci sorride. Nel calcio ci sono partite come quelle di oggi nelle quali la palla proprio non vuole entrare". Sull'abbraccio con Sirigu: "Un saluto tra ex giocatori di Ligue 1".