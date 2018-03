Dopo il trasferimento al Valencia e la seguente rinascita sportiva, per Jeoffrey Kondogbia sembravano essersi riaperte le porte della nazionale francese e invece l’ex nerazzurro non ha potuto godere di questa ulteriore gioia. Didier Deschamps, infatti, non lo ha convocato per le ultime amichevoli prima del Mondiale, che la Francia disputerà il 23 e il 27 marzo contro Colombia e Russia.