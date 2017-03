è uno dei nomi più caldi in chiave mercato e l'Inter, che ha grandi piani per la prossima estate,per fare spazio nel centrocampo nerazzurro, più che completo a livello numerico. Il classe '92, che è stato rilanciato da Pioli, ha tanti estimatori, soprattutto in Premier League, e potrebbe lasciare Milano per trasferirsi nel campionato inglese; il Manchester United, infatti, è sulle tracce del croato, che ha stregato José Mourinho. Brozovic , negli anni passati all'ombra della Madonnina, ha sempre dimostrato di avere grandissime potenzialità, ma di faticare ancora tanto nel darealle prestazioni di spessore. Il croato, infatti, è spesso vittima, in campo come fuori,, che lo porta a giocare in modo troppo incostante non solo all'interno di un'intera stagione, ma anche di una stessa partita. I continui alti e bassi di Brozo hanno portato l'Inter ad interrogarsi sul suo futuro; Suning, infatti, vuole creare un ciclo vincente e, ecco perché il talento croato è il principale indiziato a lasciare Milano. Un ulteriore motivo che può spingere i nerazzurri ad aprire alla cessione del classe '92 èdel giocatore, che resta molto alto: il talento dell'ex Dinamo Zagabria non è in discussione, come dimostrano anche i numeri stagionali: sono, infatti, 5 i gol in 22 presenze, conditi anche da 4 assist, e l'Inter non sarebbe disposta a sedersi ad un tavola per una cifra inferiore aiBrozovic è sempre stato uno dei giocatori più chiacchierati dell'Inter, come dimostrano le strizzate d'occhio del croato alla Juventus, e oggi la situazione non è cambiata: il classe '92 resta un uomo mercato e a confermarlo è proprio l'agente del giocatore., infatti, ha parlato a Index delle voci che vorrebbero il Manchester United pronto a fare un'offerta: ''. Brozovic sarà certamente un obiettivo caldo di molte società nella prossima estate''. Un'apertura importante che arriva proprio dall'entourage del giocatore,