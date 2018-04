Sta dimostrando con i fatti di essere un grande professionista: a due mesi dal mondiale, nonostante qualche problemino muscolare, Joao Miranda non si è mai tirato indietro, lottando con tutte le energie per la causa nerazzurra. Anche per questo il popolo nerazzurro ha imparato a stimare il centrale brasiliano, che a questo punto potrebbe ambire a un rinnovo di contratto. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“«Sì, credo di essere il miglior difensore della Serie A», dice Joao Miranda. Da luglio entra in scadenza di contratto, nello spogliatoio è considerato un Capitano, e il popolo interista lo sta apprezzando come professionista e leader. Nelle ultime settimane non si è infatti mai tirato indietro nonostante reali problemi muscolari... E siamo ormai a due mesi dal Mondiale. Higuain, Dybala o Mandzukic: saranno tutti clienti terribili. In 90’ il 33enne brasiliano conta di entrare definitivamente nel cuore del popolo nerazzurro e di mettere basi concrete a un progetto ambizioso: ritrovare da protagonista la Champions, strappare un contratto almeno fino al 2020 e poi chiudere proprio a Milano la sua prestigiosa carriera”.