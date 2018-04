Antonio Candreva è ancora alla ricerca del primo gol in campionato. Un tabù che infastidisce molto l'esterno nerazzurro, ma che non influisce sulle scelte di Luciano Spalletti, che non ha mai messo in dubbio la sua titolarità. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“La maledizione del gol assume contorni quasi buffi se si ripensa anche ad alcune occasioni divorate dall’azzurro. Tra tutte – al netto dei legni – un pallone sull’esterno della rete dopo aver saltato anche Sportiello in Fiorentina-Inter del 5 gennaio e un altro erroraccio nella vendemmia di Marassi, il 18 marzo. Eppure se Candreva è intoccabile per Spalletti un motivo ci sarà. In primis il sacrificio in fase di non possesso, per dare la giusta copertura a Cancelo su una fascia in cui stasera ci saranno Rodriguez, Kessie e Calhanoglu. Ma anche perché l’ex Lazio crea gioco come nessuno. E a finalizzare ci pensano Icardi e Perisic. Solo Luis Alberto (75) e Insigne (73) infatti hanno mandato un compagno al tiro più volte di Candreva (69) in questo campionato. E nessuno ha effettuato più dei suoi 181 cross. Manca soltanto la ciliegina”.