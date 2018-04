L'Inter è tornata a correre ma per capire se sia guarita definitivamente servirà una prestazione importante nel derby di domani pomeriggio contro il Milan in un San Siro che tornerà ad essere gremito e carico di tensione. Sì perchè il derby di Milano, rinviato lo scorso 4 marzo per la tragica morte di Davide Astori, oggi presenta due squadre in un momento opposto, con quella allenata da Luciano Spalletti in netta crescita nelle ultime 3 gare.



SPALLETTI RINNOVA? - Fra i temi intrecciati di questo derby oltre al rinnovo di Gennaro Gattuso c'è anche il tema che riguarda il rinnovo proprio di Luciano Spalletti. L'allenatore nerazzurro è in scadenza di contratto al termine della prossima stagione e parlando in conferenza stampa negli ultimi giorni ha confermato come i dirigenti stiano programmando con lui sia la prossima stagione che il mercato e la prossima tournèe estiva. Né Spalletti, né l'Inter, al momento, stanno però pensando al prolungamento contrattuale.



LA CHAMPIONS DECISIVA - Decisivo per il rinnovo contrattuale del tecnico toscano sarà per la Gazzetta dello Sport la qualificazione alla prossima Champions League. Sì perchè nella sede di corso Vittorio Emanuele è già pronto un rinnovo contrattuale fino al 2021 per l'allenatore di Certaldo. Un progetto a lungo termine che però è incredibilmente legato a stretto filo con i risultati di questa stagione. L'Inter non può più permettersi di rimanere fuori dalla Champions League e qualificarsi in questa stagione rappresenterebbe la firma anticipata del club sul nuovo contratto per Spalletti.