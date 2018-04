Signori, questo è il calcio. E le serate storte capitano anche a chi finora ha realizzato 105 gol in maglia nerazzurra, 25 nel campionato attuale, alle spalle del solo Ciro Immobile. Due occasioni che abitualmente il 9 nerazzurro realizza con la benda davanti agli occhi, ma questa sera, nel derby, la porta di fronte gli si è improvvisamente ristretta. La stessa porta che all’andata gli aveva regalato la gioia della tripletta personale, con quel gesto tecnico in area di rigore: balzo felino, esterno destro e pallone che si spegne lemme lemme alla sinistra di Donnarumma.



SCHERZO DEL DESTINO - Spesso e volentieri le vittorie dell’Inter passano dai piedi di Icardi. Non è stato così questa volta. Beffardo scherzo del destino: proprio la scorsa settimana il rosarino aveva girato un corto in cui spiegava come in area di rigore avversaria si sentisse a casa sua. Stasera è stato ospite, ha bussato due volte alla porta di Donnarumma, ma questa è rimasta serrata di fronte a lui, che solitamente funziona da passepartout.



DA NON DORMIRCI LA NOTTE - Un “killer” dalle polveri bagnate, e come potrebbe essere altrimenti sullo scivoloso manto dello stadio Meazza? La pioggia londinese caduta su Milano ha reso insidioso il manto erboso, né una giustificazione né una difesa, forse solo un leggero alibi che aiuterà Icardi a digerirla meglio. O forse no, perché uno abituato a metterla dentro non si perdona facilmente certe occasioni sprecate. Nel derby poi…