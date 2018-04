Senza la qualificazione in Champions potrebbe vacillare la posizione di alcuni dirigenti nerazzurri. Questo è quanto scrive il Corriere delle Sera, che spiega come Suning possa avviare un ribaltone all'Inter.



“L’obiettivo è arrivare a giocarsi tutto all’ultima giornata con la Lazio. Conquistare quello spareggio sarebbe già un successo. Le romane sono in fuga, fuori tiro, lontane quattro punti. La Champions, all’improvviso, è diventata una specie di chimera. La classifica deficitaria acuisce il disagio interista, soprattutto quello della proprietà. Anche i dirigenti rischiano. Più Gardini di Ausilio, ma tutti e due sono in discussione, come è logico che sia in un momento così, al tramonto dell’ennesima stagione in altalena. Entrambi ora hanno promesso sostegno alla squadra e all’allenatore. Ma senza la Coppa con le grandi orecchie è il caso di prepararsi a un ribaltone. Suning è lontano e forse non ha il polso chiaro della situazione. Ma la sua pazienza potrebbe finire in fretta”.