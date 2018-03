Allenamento mattutino all'antivigilia del match di sabato pomeriggio alle ore 15 contro il Verona per i ragazzi di Luciano Spalletti. Seduta iniziata al video, poi un riscaldamento in palestra. La squadra è dunque scesa in campo per esercizi di possesso palla, lavoro tattico e in chiusura partitella a campo ridotto.