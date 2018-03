L'addio di Walter Sabatini riapre una ferita in casa Inter. La domanda sorge spontanea: Suning ha intenzione di investire per rinforzare la squadra sul mercato? Oppure anche nella prossima estate la parola d'ordine sarà "autofinanziamento"?



Le ultime due campagne trasferimenti dei nerazzurri sono state al di sotto delle aspettative. Con una doppia giustificazione: da una parte i paletti del fair-play finanziario, dall'altra il freno dettato dal governo cinese.



Nelle ultime ore sono arrivate importanti novità su entrambi i fronti. Infatti la Uefa sta studiando nuove regole, come quella che consentirebbe un saldo negativo fino a 100 milioni di euro all'anno tra acquisti e cessioni sul calciomercato.

Inoltre, secondo il Financial Times, grazie all'indebolimento del dollaro statunitense e al buon andamento dell'economia nazionale, la Cina ha allentato i controlli sull'uscita di capitali all'estero. Nel frattempo il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto a Pechino il dittatore nord-coreano Kim Jong-un: nella foto la stretta di mano tra i due leader asiatici.



Chiusa la parentesi extra-calcio, a questo punto la famiglia Zhang deve fare chiarezza, come aveva invocato Spalletti prima dello scorso mercato di gennaio. Suning lo deve a tutto il popolo interista: senza se e senza ma.



@CriGiudici