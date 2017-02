Zhang Jindong arriva a Milano domani. Il proprietario cinese dell'Inter sarà a San Siro domenica sera per assistere al posticipo con la Roma insieme al presidente Erick Thohir.



OK UEFA - Intanto il messaggio che Suning ha lanciato da quando è entrato nel mondo del calcio europeo è stato recepito molto positivamente da parte dell'Uefa. Come si legge sul Corriere dello Sport, a metà marzo ci sarà un nuovo incontro per verificare lo stato dei conti nerazzurri, ma a Nyon sono molto soddisfatti del corso che il club ha preso. Anche perché la dirigenza si è mostrata molto rispettosa dei parametri del Fair-Play Finanziario e il bilancio sarà a posto entro fine stagione con l'arrivo di nuovi sponsor attraverso siti cinesi. Questi proventi, già certi, hanno permesso di trascorrere un mercato di gennaio sereno sotto il profilo delle cessioni, con i vari giocatori che sono stati ceduti senza andare alla ricerca di plusvalenze da ascrivere per il 2016/2017.



GIOVANI - All'Uefa piace anche la politica di Suning sui giovani. L'Inter ha già fatto sapere che è alla ricerca di uno spazio dove costruire un nuovo centro per il settore giovanile. Vorrebbe individuarlo nell'arco di 2, massimo 4 anni, ma nel frattempo è pronta a investire per migliorare le strutture del Centro Facchetti, dai campi agli spogliatoi passando per la foresteria. I giovani sono considerati il futuro nerazzurro e a Nyon questa cosa piace.



IMPERO - Suning Sports vuole costruire una 'International sport company' che raggruppi più squadre di calcio: il Jiangsu, l'Inter e almeno un altro club europeo per il quale ci sono trattative avanzate con i portoghesi del Gil Vicente e con i belgi del Mouscron. L'obiettivo è l'interscambio per la crescita dei giocatori, gestire Academy per lo sviluppo del calcio in Cina.



TV - E possedere anche i diritti televisivi (PPTV ha già quelli di Premier League inglese e Liga spagnola). La Uefa considera positivo che dalla Cina ci sia la volontà da parte di un gruppo così importante di investire nel calcio europeo, soprattutto da parte di Suning che attraverso il suo canale tv può acquistare diritti per manifestazioni internazionali (Champions e Europei). A proposito di tv, all'Inter è in arrivo Giuliano Giorgetti, ex Milan: farà il responsabile dei contenuti tv e digital.