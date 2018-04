L'acquisto di Lautaro Martinez tiene in fibrillazione l'Inter. Perché c'è un'attesa importante attorno al talento classe '97 preso dal ds Piero Ausilio con una missione in Argentina rivelatasi fondamentale così da sorpassare una concorrenza piena di top club; a luglio sarà a Milano per la seconda parte di visite mediche e le firme sul contratto, solo a quel punto arriverà l'ufficialità. Ma questo colpo ristabilisce le gerarchie d'attacco e può portare subito le prime conseguenze: Eder infatti è pronto a fare le valigie dopo due anni e mezzo di Inter.



AI SALUTI - L'attaccante italo-brasiliano è stimato da Luciano Spalletti, ma in questo modulo non riesce ad esaltarsi e ha sempre reso di più in carriera con un attaccante accanto. In più, la presenza di Icardi e le continue esclusioni hanno reso complesso il suo percorso nerazzurro fatto di alti e bassi, tanto che a gennaio l'addio è stato vicinissimo: lo ha cercato il Crystal Palace senza successo, ci ha provato la Sampdoria senza l'offerta giusta, Eder avrebbe preferito volare allo Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini che ha concluso il mercato con altre scelte. Insomma, nulla di fatto ma a giugno sarà un'altra storia. Perché Eder vuole più spazio e tornare ad essere protagonista, i suoi agenti ascolteranno proposte e l'Inter non lo trattiene, pur fissando un prezzo superiore ai 10 milioni. L'attacco avrà una pedina in più: Lautaro, con Eder che può davvero salutare.