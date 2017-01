Udinese-Inter 1-2



LE PAGELLE DELL'UDINESE



Karnezis 5: paga l'errore sul primo gol di Perisic, poi nella ripresa ancora un paio di uscite sbagliate.



Widmer 6: il telaio di questa squadra poggia sui terzini e lui offre la sua solita prova di qualità.



Danilo 5,5: comanda la difesa con personalità, arriva tardi su Perisic in occasione del gol.



Samir 6,5: bella prova, oltra all'ottima copertura difensiva comincia anche a spingersi in avanti.



Felipe 6: solita partita fatta di giocate semplici e sicurezza.



Fofana 5,5: giocate sempre belle da vedere, ogni tanto pecca un po' per presunzione ed è colpevole sul raddoppio di Perisic.



Kums 6,5: l'architetto in mezzo al campo, copre e fa ripartire la squadra.



(62' Hallfredsson 5,5: un errore farlo entrare in un momento della gara delicato)



Jankto 7: la miglior prova del Ceco da quando è a Udine, con le grandi si esalta e segna, cala con la squadra nella ripresa.



De Paul 6,5: gran bella prova di costruzione e interdizione in più colpisce un palo che grida vendetta, sostituito frettolosamente.



(72' Perica 5,5: entra ma la sua squadra non spinge più)



Thereau 5: non stava bene e lo si vede in campo, un errore farlo giocare.



(80' Matos s.v.)



Zapata 6,5: è il giocatore imprescindibile di questa squadra, tiene palla e fa salire la squadra.





All. Delneri 6: il primo tempo dei friulani è uno spettacolo, ma non gestisce bene i cambi alla distanza.



Kevin Locatelli







LE PAGELLE DELL'INTER



Handanovic 6: Dopo meno di due minuti, un suo rinvio mal calibrato rischia di avviare una pericolosa aziona dell’ Udinese. Poi sventa una minaccia di Fofana poco dopo.



D’Ambrosio 5,5: La catena di destra è in totale stato di confusione. Sul gol friulano è in ritardo anche lui



Murillo 5: Distratto, confuso, poco presente nel match. Nella ripresa migliora, ma i suoi errori sono spesso gravi.



Miranda 6,5: Perde molti duelli fisici con Zapata, ma vista la differenza tra i due, è inevitabile. Ma l'attenzione è sempre massima.



Ansaldi 5,5: De Paul gli crea diversi problemi. Meno brillante rispetto alle ultime uscite



Brozovic 6: Meno illuminato del solito, si fa vedere poco in proiezione offensiva, ma a centrocampo è prezioso



Kondogbia 6: Alterna giocate buone a peccati di concentrazione. Se gioca privo di tensioni, può offrire il proprio contributo. (Dall’83’ Eder s.v.)



Candreva 5,5: Samir lo ingabbia e lui non trova mai lo spunto per rendersi pericoloso



Banega 5,5: Non trova mai la posizione più congeniale, rimane ingessato tra le linee e spreca una clamorosa occasione da gol. (Dal 56’ Joao Mario 6: Entra con scarsa motivazione, poi pennella un calcio piazzato sulla testa di Ivan Perisic)



Perisic 7,5: Per gran parte del primo tempo, soffre molto la marcatura di Widmer. Poi decide di far valere lo strapotere fisico e mette a segno sia la rete del pareggio che quella della vittoria. (Dal 91' Andreolli: s.v.)



Icardi 6: Taglia la difesa bianconera per andarsi a prendere il pallone che poi consegna sui piedi di Perisic per il gol dell’1-1. Non si vede spesso, ma si batte.



Pioli 6,5: Ripresentarsi dopo la sosta con le stesse motivazioni non è mai facile. L’Inter non inizia benissimo, ma recupera e vince con carattere.



Pasquale Guarro