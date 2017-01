"Mercato chiuso in entrata, ma non in uscita". Ausilio e Pioli sono stati chiari ieri a Palermo. Dove sono in arrivo due ivoriani classe 1996: Yao in difesa e Gnoukouri a centrocampo. C'è già l'accordo tra i due club per un prestito, manca solo il sì dei giocatori. In partenza con la stessa formula c'è poi un altro giovane: il terzino sinistro belga Miangue (classe 1997), già in trattativa col Cagliari.



DIFESA - Se l'affare con i sardi non dovesse andare in porto, a quel punto andrebbe via Santon: tra Espanyol e Sampdoria spunta il Crystal Palace. Sirene inglesi anche per Ranocchia, il cui agente è stato a Londra per parlare con i dirigenti di Hull City e West Ham (che ha appena preso Fonte dal Southampton, ma ha perso Ogbonna per un infortunio al ginocchio da operare) oltre a incontrare emissari del club russo dello Zenit San Pietroburgo: si lavora su una cessione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.