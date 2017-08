"Cancelo domani (oggi, ndr) fa le visite mediche, se tutto va bene si farà questa operazione in scambio con Kondobgbia con relative opzioni. Aspettiamo prima di fare gli annunci che tutto vada bene”, ha dichiarato ieri il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio. Oggi Joao Cancelo è atterrato a Milano. Come da programma, l'esterno portoghese è arrivato pochi minuti fa in Italia. Il giocatore oggi svolgerà le visite mediche per l'Inter e poi, se tutto andrà come deve, firmerà il suo contratto con il club nerazzurro. Al contempo, Kondogbia verrà tesserato dal Valencia nell'ambito dello scambio di prestiti. Calciomercato.com seguirà live la prima giornata milanese di Cancelo, dalle visite mediche alla firma sul contratto:



11.15 ARRIVA CANCELO - Joao Cancelo è atterrato a Milano e a breve si sottoporrà alle visite mediche prima di diventare un nuovo giocatore dell'Inter.

