Dopo l'annuncio a sorpresa di martedì, ultimo giorno di mercato, l'Inter accoglie Trent Sainsbury. Il difensore australiano, classe '92, arriva dal Jiangsu Suning e oggi conoscerà per la prima volta l'ambiente nerazzurro. L'inviato di Calciomercato.com, Pasquale Guarro, seguirà LIVE la giornata del nuovo centrale di Stefano Pioli.



12.00 L'AGENTE: 'SIAMO ORGOGLIOSI' - L'agente di Sainsbury, Tony Rallis, ha parlato a Fcinternews: "Trent è un difensore centrale molto valido sia sotto l'aspetto tecnico che tattico. Sono il suo manager da quando aveva 17 anni, l'ho visto affrontare ogni sfida, osservandolo fino a quando è diventato un giocatore di livello internazionale. Siamo orgogliosi che abbia firmato con un'istituzione e un club aristocratico come l'Inter. I discorsi legati al suo passaggio all'Inter sono andati avanti per tutto il mese scorso, non appena il general manager congiunto di Jiangsu e Inter ha suggerito l'idea".





8.30 VISITE INIZIATE - Sono cominciate le visite mediche di Sainsbury, presso la clinica Humanitas di Rozzano.



7.30 'SCUDETTO POSSIBILE' - Trent Sainsbury è atterrato all'aeroporto di Malpensa e ha rilasciato le sue prime parole: "Scudetto? Tutto è possibile. L'Inter è una grande squadra e sono felice di farne parte, sono qui per imparare una nuova cultura". Alle 8.30 cominceranno le visite mediche, presso la clinica Humanitas di Rozzano.