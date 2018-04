L'Inter conquista tre punti importantissimi a Chievo e rimane attaccata al treno Champions. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia la classifica dei nerazzurri, che dal 2011 non raccoglievano gli stessi punti attuali in 34 giornate di campionato.



“L’Inter... Var e i numeri dicono che da tempo non faceva così bene. La vittoria con l’aiuto tecnologico in casa del Chievo potrebbe soddisfare Luciano Spalletti, così come i 66 punti - mai così tanti dopo la 34esima giornata dal 2010-11 -, ma la strada per la Champions è ancora lunga e sulla prossima curva c’è il cartello «Juventus». Anche per questo il tecnico sceglie il basso profilo ed esalta il collettivo malgrado i 37 gol su 56 della coppia Icardi-Perisic: «Mauro e Ivan sono due giocatori nostri, importanti, ma quando la squadra porta il pallone sulla linea di porta come nel primo gol non è difficile buttarla dentro»”.