Dopo la tripletta realizzata al Cruzeiro nell'esordio in Copa Libertadores Lautaro Martinez, attaccante del Racing Avellaneda promesso sposo dell'Inter, ha parlato a Olé: "Personalmente, non mi è piaciuta la partita che ho fatto. Oltre ai tre gol, ho perso troppe palle facili. Tutto è andato bene perché la squadra ha vinto, ma nel primo gol del Cruzeiro ho perso male la palla, mi è stata rubata e sono molto arrabbiato. La squadra mi è piaciuta, ha vinto, ha pressato contro il Cruzeiro che è una squadra difficile da affrontare. In ogni cosa che faccio lavoro per me, per dare il meglio per questo club grandissimo".