I guess it’s the day of @MauroIcardi !Well done!https://t.co/mBY6pDyZMB — Lothar Matthäus (@LMatthaeus10) 18 marzo 2018

Pochi giorni fa è stato premiato come miglior centrocampista alla Hall of Fame dell’Inter e oggi un altro giocatore entra nella storia della società di corso Vittorio Emanuele. Mauro Icardi supera quota cento gol in maglia nerazzurra e dal proprio profilo twitter Lothar Matthaus evidenzia i meriti del numero 9 di Luciano Spalletti.