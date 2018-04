I cambi di Spalletti hanno in qualche modo inciso sulla sconfitta dell'Inter, che in inferiorità numerica aveva saputo capovolgere il risultato, conducendo la gara fino ai minuti finali. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Ma è l’Inter che alla fine crolla sotto i colpi della stanchezza e del cambio finale Icardi-Santon che, oltre a spostare indietro il baricentro, è sempre un messaggio negativo (come Emery in Real Madrid-Psg). Infatti l’argentino e i tifosi non la prendono bene. Udinese, Sassuolo e alla fine scontro diretto con la Lazio che potrebbe non bastare: senza Champions sarebbe fallimento anche per Spalletti. Invece Bologna e Verona sono due turni favorevoli per la Juve che, di duro, ha la Roma. Ma, dopo questo successo, è sempre più padrona del suo destino”.