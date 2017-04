Microfoni, giornalisti, domande e risposte. Grande ressa e tanta curiosità alla prima conferenza stampa del nuovo Milan made in China, con la presentazione del nuovo proprietario Yonghong Li e le risposte, attese da tempo, del nuovo amministratore delegato Marco Fassone. Nel discorso introduttivo, il presidente rossonero ha parlato in cinese, salvo chiudere il suo intervento con un sonoro e colorito "Fozza Milan".



COME 'FOZZA INDA' - E' già derby. In attesa del campo, che domani alle 12.30 sarà teatro del primo Inter-Milan interamente cinese, c'è il primo "scontro" verbale, la risposta rossonera firmata Yonghong Li al celebre, e virale, "Fozza Inda" del proprietario interista Zhang Jindong, che fece impazzire il web. Pugnetto al cielo e trofei in bella vista per il nerazzurro, sguardo deciso, su sfondo rossonero per il neo numero 1 milanista. Il derby è già partito!