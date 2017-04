"La sera dormo lo stesso". Non sarà un gol al Milan mai realizzato a togliere il sonno a Mauro Icardi, bomber principe e capitano dell'Inter. Però... Tutte le squadre di Serie A si sono piegate al volere del numero 9 nerazzurro, tutte: incubo di Juventus, alla quale ha segnato 7 reti, Empoli, Pescara e Samp, ha fatto male almeno una volta anche alle altre. Ma quando incontra il rossonero...



RIGORE SBAGLIATO - Nessun gol in 8 incroci, 2 con la Samp e 6 con l'Inter: ci è andato vicino, vicinissimo, una volta, lo scorso anno, quando dal dischetto si fece ipnotizzare da Donnarumma, calciando il rigore sul palo e facendo scattare l'esultanza, incontenibile, di uno scatenato Sinisa Mihajlovic in panchina. Cancellare quell'errore, cancellare un mese di digiuno (l'ultimo gol è del 12 marzo), cancellare le critiche delle ultime settimane con un gol, magari della vittoria, che rilancerebbe le ambizioni europee dell'Inter, con conseguente sorpasso ai cugini. Ma non solo.



L'ARGENTINA - Sì, l'Argentina. Edgardo Bauza non è più il commissario tecnico dell'Albiceleste, quindi, in attesa di conoscere il nome del nuovo ct, Mauro Icardi ha davanti a sé l'occasione di brillare sotto gli occhi di tutto il mondo, in una gara che sarà seguita da 862 milioni di persone sparse per il globo, che ha già incassato 4 milioni di euro dalla sola vendita dei biglietti. Milan, Europa e Argentina: un'occasione unica, un solo gol dai mille significati.



@AngeTaglieri88