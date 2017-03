Ivan Perisic sempre più lontano dall’Inter. In pole position c’è il Manchester United di Jose Mourinho, intenzionato a battere la concorrenza di Liverpool e Chelsea. I Red Devils sono pronti a presentare un’offerta intorno ai 40 milioni di euro per il centrocampista 28enne. Lo stesso Mourinho, a quanto riporta il Sun, si sarebbe recato in Croazia (Nazionale per cui gioca Perisic) al fine di convincere il giocatore a firmare per lo United.