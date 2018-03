Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo l'indiscrezione di Tyc Sports che voleva il Borussia Dortmund pronto ad infiammare la corsa a Lautaro Martinez offrendo 40 milioni di euro, dall'Inter giungerebbero notizie confortanti per i tifosi nerazzurri. L'emittente televisiva specifica infatti che per l'attaccante del Racing sarebbe già tutto fatto e tutti gli accordi sarebbero già stati raggiunti da diverso tempo. In tal senso, quindi, non trapela alcuna preoccupazione di perdere il talento argentino.