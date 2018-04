L'Inter non può più permettersi passi falsi. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport riprendendo le parole di Luciano Spalletti in conferenza. Non vincere a Bergamo, scrive la "rosea", aprirebbe un'altra crisi di risultati.



“Non si scherza più. Margini d’errore ridotti a zero. Sette giornate alla fine, «il destino nelle nostre mani, su il muso, giochiamo e vinciamo – dice Luciano Spalletti –. Le opportunità sono sempre di meno e vanno sfruttate, non c’è tempo da perdere se vogliamo entrare in Champions». Lazio-Roma e Atalanta-Inter: «Con una vittoria a Bergamo si torna quindi sicuramente nelle prime quattro». Una sconfitta potrebbe invece aprire una pericolosa crisi, almeno a livello di risultati. Il pareggio serve a poco. Insomma, è la gara della verità in casa Inter”.