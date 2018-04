“Il mercato è fatto di date ma poi a livello di lavoro bisogna seguire le cose e portarle avanti tutti i giorni”. Così Piero Ausilio prima della sfida contro il Torino, in risposta ai giornalisti che gli chiedevano se si fosse già portato avanti nei lavori per non farsi cogliere impreparato all’ultimo, dato che la prossima finestra di mercato chiuderà i battenti al 18 agosto. Un mercato che si preannuncia molto attivo anche per quelle che sono le corsie laterali dell’Inter, che potrebbero andare incontro a un possibile restyling. Mentre si tratta con il Valencia per il riscatto di Cancelo (la volontà dell’Inter è quella di tenerlo), la società di corso Vittorio Emanuele è sempre più vicina all’accordo con l’esterno bianconero, Kwadwo Asamoah. Proprio il ghanese e il portoghese sono designati a diventare i titolare delle due fasce nerazzurre, mentre D’Ambrosio dovrebbe essere la prima alternativa ai due.



I POSSIBILI ADDII - Con le valigie in mano ci sono invece Nagatomo e Santon. Il giapponese si è ambientato bene a Istanbul, ma tra Inter e Galatasaray mancano ancora le basi per l’accordo: 5 milioni di euro la richiesta della società di corso Vittorio Emanuele, circa 2 mln. di euro l’offerta della società turca. Le parti dovranno aggiornarsi nel tentativo di venirsi incontro.



L'INCOGNITA DALBERT - Un capitolo a parte lo merita il brasiliano Dalbert, che ieri ai microfoni di Sky ha ribadito la propria volontà di rimanere in nerazzurro. Le tante panchine non lo hanno scoraggiato, ma al momento il suo acquisto rimane una grande incognita. L’Inter si augura che dopo il lungo periodo di adattamento, Dalbert possa trovare continuità anche in campo, almeno per poter giustificare l’investimento che l’Inter ha sostenuto per lui



CENCELO E PERISIC - Scalando in una posizione di campo più avanzata, ma sempre rimanendo sulle corsie laterali, troviamo Candreva e Perisic. L’esterno italiano è ancorato a quota zero gol e il suo posto inizia ad essere sempre più in dubbio per l’Inter che è alla ricerca di gol e imprevedibilità in quella zona di campo. Così come è in dubbio anche Perisic, che di gol in stagione ne ha segnati 9, di cui 7 nel girone di andata. Il rendimento del croato è stato discontinuo e la sua cessione potrebbe essere necessaria all’Inter per raggiungere il pareggio di bilancio.