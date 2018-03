E' bagarre internazionale per Lautaro Martinez. Da mesi raccontiamo di come l'Inter abbia lavorato ai fianchi del Racing Club, anche grazie alla mediazione di Milito, per accaparrarsi l'attaccante argentino e sbaragliare la concorrenza dell'Atletico Madrid. Oltre al Borussia Dortmund, secondo quanto riportato da Sportitalia, anche il Real Madrid ha provato a riallacciare i contatti per imbastire un'operazione che, anche in questo caso, sarebbe stata più conveniente dal punto di vista economico per il club argentino, ma niente. La volontà del ragazzo di arrivare a Milano sembra ferrea.