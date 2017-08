FANTACALCIOMERCATO

Non c'è non solonel mirino dell'. Mentre la sfida con la Juventus continua sul gioiello della Lazio tra prime proposte e rilanci, con i bianconeri ancora pronti a rilanciare sul senegalese, Ausilio e Sabatini sono passati all'assalto anche per. Centrocampista classe '89, francese, l'ex Newcastle era già stato vicino all'Inter nella scorsa estate quando poi gli fu preferito Joao Mario. E adesso torna di moda, come un jolly per Spalletti che aspetta rinforzi in questi ultimi giorni di mercto.- Da parte dell'Inter è già in arrivo un'offerta al Tottenham, dove Sissoko ha fatto sia la mezz'ala che l'esterno offensivo. Può essere quindi una soluzione sia eventualmente al posto di Keita come ala, sia come centrocampista in più qualora arrivasse un'ala pura dal mercato. I nerazzurri mettono sul tavolo un, questa la formula per convincere il Tottenham a privarsene: al momento, Sissoko non è prioritario nei piani di Pochettino che lo libererebbe ma la società dovrà avallare la formula, su cui è sempre difficile ottenere il via libera. L'Inter però ci pensa e ci prova, c'è anche Sissoko nella lista degli ultimi giorni alla caccia di nuovi colpi...