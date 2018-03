Un derby per dare continuità alla vittoria sul Benevento e dimostrare di essere usciti dalla crisi. Questa sera l'Inter di Luciano Spalletti scenderà in campo a San Siro per provare ad allontanare i dubbi e le negatività degli ultimi tre mesi e tornare a quel quarto posto in classifica che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League. Parallelamente gli uomini mercato nerazzurri, Walter Sabatini e Piero Ausilio, preparano già la rosa del prossimo anno: oltre a Lautaro Martinez, acquistato dal Racing de Avellaneda, l'obiettivo è chiudere anche per gli arrivi a parametro zero di Stefan de Vrij e Kwadwo Asamoah. Senza dimenticare un colpo sugli esterni, con quell'Erik Lamela che intriga sempre di più.



RIECCO LAMELA - Rientrato nei mesi scorsi dopo un lungo infortunio, l'argentino - che oggi compie 26 anni - ha un contratto in scadenza nel 2020 col Tottenham. Come riporta Tuttosport, i dirigenti dell'Inter stanno portando avanti nuovi contatti col suo entourage. Tra i principali sponsor del Coco in casa Inter c'è proprio Sabatini, che lo portò alla Roma nel 2011 e ora è al lavoro per averlo nuovamente con sé, questa volta in nerazzurro, per regalare a Spalletti quei gol dagli esterni che sono mancati in questa stagione.