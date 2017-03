Radar accesi, sempre e comunque. L'Inter ha messo gli occhi sull'Under 21 azzurra di Gigi Di Biagio durante l'ultimo impegno contro la Polonia, una missione del corpo scouting nerazzurro (e non direttamente di Piero Ausilio) utile a vigilare su diversi giovani ormai finiti nella lista di mercato per il futuro. Uno su tutti, quel Domenico Berardi su cui l'Inter è pienamente convinta: l'occasione è stata buona per togliersi ogni dubbio sul recupero fisico dell'attaccante del Sassuolo, tornato a brillare con gli azzurrini. Sulle sue qualità, neanche un'ombra visto che l'Inter lo rincorre da un anno e continuerà a farlo nella prossima estate.



GLI ALTRI NOMI - Il blitz in Polonia si è rivelato positivo per avere ulteriori conferme anche su Antonio Barreca, laterale del Torino sotto osservazione nerazzurra (ma non solo). Autore di una grande stagione agli ordini di Sinisa Mihajlovic, Barreca rientra nella lista degli esterni mancini seguiti da Ausilio insieme a Ricardo Rodriguez e Samir dell'Udinese. Ha caratteristiche diverse, piace molto, non al punto da avviare una trattativa. Mentre l'altro gioiello granata Marco Benassi in casa Inter lo conoscono bene e lo hanno cresciuto, non è partito però alcun discorso concreto per riprenderlo. E' piaciuto molto Pellegrini, ma su di lui ci sono le mani della Roma da tempo. E l'Inter continua a monitorare giovani per il futuro...