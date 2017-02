Andrea Pinamonti, giovane promessa dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Premium Sport della sua avventura con la maglia nerazzurra e del suo futuro: ''Sono contento dell'esordio in Serie A. E' stato anche più emozionante rispetto al match di Europa League perché c'erano in palio in tre punti, e in più c'era lo stadio quasi pieno. E' stato un piacere, mi sono divertito: ho provate emozioni forti. Chi devo ringraziare? Penso che in primis devo dire grazie alla società e mister Pioli per le occasioni che mi hanno concesso. Devo ringraziare la mia famiglia per l'aiuto che mi dà in ogni momento, dandomi la forza di superare queste emozioni forti. La carezza allo stemma dell'Inter prima dell'ingresso in campo? Questo gesto lo faccio da inizio anno, anche un po' per scaramanzia. E' un segno di appartenenza all'Inter, sono molto grato a questa squadra. Futuro? Non è mio interesse adesso, io penso a migliorare giorno per giorno prendendo esempio dai grandi campioni. Al resto non ci penso neanche''.