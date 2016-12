Andrea Ranocchia ha parlato all'Ansa della sua avventura nerazzurra. Il difensore dell'Inter, in particolare, si è soffermato sulla vicenda della fascia di capitano, passata dal suo braccio a quello di Mauro Icardi, e sulla stagione in corso.



SENZA FASCIA STO MEGLIO - All'inizio della passata stagione Roberto Mancini aveva deciso di consegnare la fascia a Mauro Icardi, togliendola proprio a Ranocchia che, però, si dice più sereno senza le pressioni derivanti da un ruolo simile: ''La fascia la tolsero a me per darla a Icardi. Arrivavo da un'annata non positiva in cui ero stato attaccato su tutti i fronti ma sono ancora vivo. E forse sto meglio di prima. Anzi, sicuramente. La fascia è solo un pezzo di stoffa. Si è capitani dimostrandolo ogni giorno e io sono un giocatore che dà tutto per l'Inter".



TERZO POSTO ANCORA POSSIBILE - Il difensore ha poi fatto un'analisi della stagione nerazzurra che, da quando è arrivato Pioli, è in netta ripresa: ''La Champions resta un obiettivo possibile. Il campionato è ancora lungo e soprattutto quest'anno le squadre sono molto vicine. Tutto può accadere anche grazie a Pioli, un tecnico esperto e preparato. Stiamo recuperando la forma fisica che ci mancava e prevedo un futuro positivo''.



QUESTIONE GABIGOL - Ranocchia ha infine commentato, in modo perentorio, la situazione di Gabigol che, nonostante le aspettative altissime, fin qui ha giocato solo pochi minuti in stagione: ''Deve guadagnarsi il posto come tutti gli altri''.